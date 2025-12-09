8日夜、青森・八戸市で、最大震度6強を観測する地震があり、これまでに30人がけがをしました。岩手・久慈市では、70cmの津波を観測し、太平洋沿岸では一時津波警報が発表されましたが、9日午前6時20分にすべて解除されました。この地震による被害の状況です。震度6強を観測した八戸市では、ビルの外壁が剥がれて、地面に散乱するなどしました。男性は地震発生時の様子を「突き上げる感じで、突き上げが2度ほどきて、お尻が揺れる感