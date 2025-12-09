■MLBウインターミーティング2日目（9日、フロリダ州オーランド）MLBのウインターミーティング2日目、パドレスのC.スタメン新監督（41）が会見に登場、右ひじを手術したダルビッシュ有（39）について「日々積み重ねる努力、明晰な思考、そして細部まで行き届いた取り組み方を見れば、この怪我から必ず復帰する」と語った。2024年から2年間チームを率いていたM.シルト監督（57）が辞任し、スタメン新監督が就任した。2017年から2022