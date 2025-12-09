人気アニメ作品『SLAM DUNK』の安西先生役や、『魔神英雄伝ワタル』シリーズの剣部シバラク役などで知られる、声優の西村知道さんが死去していたことが、所属事務所「アーツビジョン」から公表されました。７９歳でした。葬儀・告別式は、家族葬にて執り行われたということです。 【写真を見る】【 訃報 】声優・西村知道さん死去７９歳『SLAM DUNK』・安西先生役、『魔神英雄伝ワタル』シリーズ・剣部シバラク役、『お