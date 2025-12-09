お笑いコンビ、真空ジェシカのガク（35）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。相方の川北茂澄（36）が体調不良で欠席となったことを伝えるとともに、川北の不在にまつわるエピソードを語った。この日はコンビでゲスト出演の予定だったが、川北は体調不良により欠席。ガクが1人で出演した。パンサー向井慧が「本来ならおふたりで来ていただくということでしたけど、川北君が体調不良