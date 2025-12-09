大泉洋さん主演、野木亜紀子さん脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第8話が12月9日に放送される。【写真】四季の夫は兆だったが…会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン、文太（大泉洋）。ある日、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことに。彼に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということ。ちょっとだけエスパーな人たちが繰り広げるSFラブロマンス