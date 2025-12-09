特撮ドラマ『仮面ライダー』の本郷猛役で知られるアクション俳優、藤岡弘、さんの息子で、俳優の藤岡真威人さん（２１）。昨年『ウイングマン』で地上波連続ドラマ単独初主演を飾り、デビュー以来順調に活躍の場を広げてきた。今冬は、舞台『忠臣蔵』では赤穂浪士の一人で剣豪・堀部安兵衛を演じる。父であり、アクション俳優としての先輩でもある弘、さんとの思い出や俳優生活について聞いた。（取材・文：婦人公論.jp 油原聡子