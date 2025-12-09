ダイハツ斬新「“タフすぎ”軽トラ」に反響殺到！2025年10月末から開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、各社から未来を予感させるモビリティが数多く登場し話題となりました。そしてそれらと同様に、往年のファンたちが市販化を求めて熱い視線を送るクルマは、過去のショーにも存在していたのです。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ斬新「“タフすぎ”軽トラ」です！（17枚）ダイハツが2007年の「