MINMIが、自身初となる日本武道館ワンマンライブ『MINMI LIVE at 日本武道館 ～it’s not too late～』を2026年10月8日に開催する。 （関連：MINMIがYouTube Space Tokyoでライブ生配信「面白くてベストなエンターテイメントを作ろうと」） 本公演は、デビュー24周年を迎えたMINMIが、25周年を目の前にファンと約束した日本武道館の舞台に立つ公演に。あわせて、本公演の特設サイト、キービジ