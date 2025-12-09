『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した星野 琴リリースしたDVDが、ことごとくヒット。"Hカップ"が話題の星野 琴（ほしの・こと）が、12月8日（月）発売『週刊プレイボーイ51号』のグラビアに登場。彼女の"M字開脚"はファン垂涎のポーズだとか。最強のHとMの出会いがグラビア界を揺らす。【写真】星野 琴のM字開脚グラビア＊＊＊【"M字開脚"をよく求められます】――今回は?M字開脚?ポーズを多めに撮影させていただきました