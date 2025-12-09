自衛隊機が中国軍機からレーダー照射を受けた問題で、小泉防衛相は「自衛隊機が阻害したため」などとする中国側の主張について、自衛隊は「終始プロフェッショナルな対応だった」と改めて反論しました。小泉防衛相：自衛隊機は安全な距離を保ちながら、終始プロフェッショナルな対応で、対領空侵犯措置を実施していて、自衛隊機の妨害があったとする中国側の主張はあたりません。今回のような断続的な照射を自衛隊の戦闘機、とりわ