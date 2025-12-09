プロ野球・楽天は9日、2026年春季キャンプ「タイヤはフジ スプリングキャンプ 2026」の日程を発表しました。1軍は2月1日から金武町ベースボールスタジアム(沖縄県国頭郡金武町)で、2軍は同じく2月1日から久米島野球場(沖縄県島尻郡久米島町)にて行われます。2軍キャンプは、一次と二次に分けて実施。二次キャンプは、2月14日からお倉ヶ浜総合公園野球場(宮崎県日向市)で行われます。金武キャンプは9年連続9回目、久米島キャンプは4