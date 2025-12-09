スポーツ報知は、鹿島の９季ぶりＶの軌跡を振り返る企画として「鹿島番記者座談会」を開催した。エルゴラッソの田中滋さん、茨城新聞社の海老澤裕太郎さんを迎え、本紙・岡島智哉記者を交えて激論を交わした。後編では、選手の活躍に焦点を当てて１年間を振り返った。＊＊＊◆ＭＶＰ◆岡島「リーグＭＶＰは鹿島から選出されると思いますが、ここは予想ではなく、各々の基準で選びましょう！」田中「３人ぐらい選びたいで