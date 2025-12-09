任期満了に伴う錦江町の町長選挙がきょう9日告示され、これまでに現職1人が立候補しました。 錦江町長選挙に立候補したのは無所属の現職で2期目を目指す新田敏郎さん(60)です。 これまでのところ新田さんのほかに立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。 立候補の届け出は9日午後5時まで、錦江町役場で受け付けています。 選挙戦となった場合は今月14日に投票が行われ、即日開票されます。 ・ ・ ・