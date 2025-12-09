鹿児島市桜ヶ丘で9日あさ、住宅1棟を全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察と消防によりますと、9日午前8時半ごろ、鹿児島市桜ヶ丘3丁目で「2階建ての家の1階から黒煙が出ている」と近くの住民から119番通報がありました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で無職・峯元清子さん(90)の木造2階建て住宅1棟・およそ100平方メートルを全焼し、台所の焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つか