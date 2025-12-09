警察と消防によりますと、鹿児島市喜入瀬々串町できょう9日午前3時半ごろ、無職・内木場盛さん(77)の家族から「2階の寝室から煙が出ている」と119番通報がありました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で、内木場さんの鉄筋コンクリート2階建て住宅1棟およそ260平方メートルを全焼しました。 内木場さんは5人暮らしで、出火当時在宅していた4人は、火事に気付いて逃げ出しましたが、その際、内