所得に応じて決まる公的な医療・介護保険料や窓口負担について、政府・与党が株式の譲渡益や配当金といった金融所得を反映させる方針を固めた。現行では金融所得が保険料に算定されない課税方法も選べるため、公平性の観点から是正に乗り出す狙い。2026年の通常国会に関連法案を提出する。対象者の線引きや時間のかかるシステム改修などが課題だ。 一般的に高齢者ほど金融所得が多いというデータがあり、与党幹部は「金