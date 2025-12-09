９日、太原衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征６号改」。（太原＝新華社配信／尚宇航）【新華社太原12月9日】中国は9日午前6時11分（日本時間同7時11分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第15陣を搭載した運搬ロケット「長征6号改」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは、今回で613回目となった。９