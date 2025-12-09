【新華社興義12月9日】中国貴州省黔西南（けんせいなん）プイ族ミャオ族自治州興義市の万峰林に、暖かく湿った空気が冷たい地表を移動することで生じる「移流霧」が現れた。霧の中に峰々や村落、河川が見え隠れする光景は幻想的で、仙境を思わせる。（記者/劉勤兵）