衆院予算委員会は９日午前、高市首相らが出席して基本的質疑を行い、２０２５年度補正予算案が実質審議入りした。小泉防衛相は、航空自衛隊機が中国軍機からレーダー照射された問題について、中国側が訓練海空域を知らせる航空情報「ノータム」や航行警報を出していなかったと明らかにした。小泉氏は、「中国側は訓練海空域を事前に公表していたと発信しているが、事前に通報されていたとは認識していない」と述べた。中国軍の