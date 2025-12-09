後発地震注意情報の発表を受けて、政府は1週間程度、巨大地震に備えて対象地域の住民にはすぐに逃げられる態勢など特別な備えを求めています。後発地震注意情報に伴い、大規模地震が発生する可能性が平常時の約0.1％から百回に1回程度の約1％に高まっているとして、政府は防災行動を呼びかけています。対象地域は北海道から千葉県の主に太平洋側の182の市町村で、「自らの命は自らが守る」との考えで1週間程度の防災対応を求めてい