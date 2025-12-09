12月7日に開催されたF1アブダビGP決勝で、レッドブル所属の角田裕毅（25）が受けたペナルティに注目が集まっている。 角田裕毅「超超超悔しいけど…」F1シート喪失も“諦めない姿勢”に国内外55万超のファンが熱狂 角田は10位からスタートし、23周目にマクラーレンのランド・ノリス（26）が後ろに迫る中でノリスを阻止しようと進路を変えた。ノリスはコース外を走行し角田を追い抜いたが、角田に