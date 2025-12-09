大谷、6回タイムリーで貴重な追加点！ドジャース〇連勝し単独首位キープ【クイズ】 8月27日のレッズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、6回タイムリーで貴重な追加点を挙げた。さて、チームは何連勝し、単独首位をキープしたか。プレイバックで確認してみよう。 【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おか