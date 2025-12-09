高市早苗首相の“台湾有事発言”以来、日中関係の緊張状態が続いている。【注目】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国中国外交部は11月14日、日本の「治安悪化」を理由に自国民の日本訪問自制を要請する、いわゆる「限日令」を発表した。翌15日からは、中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空が日本行き航空券の無料キャンセル支援に乗り出し、日本を訪問する中国人観光客の数も減少する傾向にある。「限日令で1年間