FIFA(国際サッカー連盟)は9日、2026年サッカー北中米ワールドカップで、各ハーフで3分間の水分補給休憩を導入することを発表しました。本大会のチーフトーナメントオフィサー、マノロ・ズビリア氏は、世界放送会議で、「試合が行われる場所、屋根の有無、気温に関わらず、全ての試合で必ず3分間の水分補給休憩をもうけます。前後半ともにホイッスルからホイッスルまでの3分間になります」と発表。同ルールは、昨夏アメリカで開催さ