年をとるごとに増えていく頭皮と髪の悩み。最近は、若年層であっても人に言えない苦悩を抱えている人が少なくないと聞きます。そこで今回は、30代のマイナビ社員3名を招集し、頭皮と髪の悩みや実践しているケアの方法などについて、赤裸々に語り合ってもらいました。第1弾は「30代で直面する髪と頭皮の悩み」についてです。マイナビ社員が直面する頭皮と髪のリアルな悩みとは?(参加者の似顔絵イラスト作成：ずんだコロッケ)同じ30