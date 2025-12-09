鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する2026年1月期放送の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）より、永瀬廉（King ＆ Prince）、藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）の出演が発表された。永瀬は、鈴木が演じる2人の主人公と様々な局面で関わる裏組織の実行役・冬橋航、藤澤は冬橋のバディ・霧矢直斗を演じる。【写真】永瀬廉のふん装ビジュアル本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開