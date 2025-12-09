CHAQLA.が2026年2月、結成3周年を記念したワンマンライヴ＜CHAQLA.第3周年ONEMAN【3rdEYE ANNIVERSARY】西開眼＆東開眼＞を開催することが発表となった。＜西開眼＞と＜東開眼＞をサブタイトルに掲げ、2月10日に神戸・太陽と虎、結成記念日の2月22日に東京・渋谷 Spotify O-NESTにてワンマンライヴが行われる予定だ。CHAQLA.は現在、全国7都市を巡る＜ONEMAN TOUR チャネリング＞を展開中。“ヴィジュアルCHAQLA.系バンド”として