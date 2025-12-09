HoneyWorks¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£