モデルの滝沢眞規子が9日にインスタグラムを更新。手作り弁当を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】滝沢眞規子47歳、手作り弁当の数々が「素敵すぎる」「彩り豊か」（8枚）7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女が誕生。最近では、家族への手作り弁当が「上手すぎる」「デパ地下に売ってそう」など話題を呼んでいる。そんな彼女が今回投稿したのは、グリーンピースご飯と黒