フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、８日午後１１時１５分ごろ「青森県東方沖」を震源とする最大震度６強の地震が発生したことを報じた。番組では午前８時過ぎに首相官邸での高市早苗首相の会見を速報した。高市首相は「昨夜、発生しました青森県東方沖を震源とする地震については、これまでのところ負傷者３０名、住宅火災１軒などの報告を受けております。引き続き被害情報の把握