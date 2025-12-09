女優の吉高由里子（37歳）が、12月9日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。女性だらけの舞台で、稽古場では「ほぼ擬音でしゃべってるかもしれない」と語った。舞台「シャイニングな女たち」に出演している、吉高、さとうほなみ、桜井日奈子が、番組のインタビューに対応。女性の出演者が多く、稽古場は女性だらけだそうで、桜井は「女子校みたいな感じじゃないですか？」と話し、吉高も「本当に生産性のない話