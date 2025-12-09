©Project UniteUp!UniteUp!が、2025年12月17日に発売するライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のリリース記念に、ソニーストア 銀座にて＜「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！ in Sony Store Ginza＞を開催することを発表した。本作は、2025年7月6日に神奈川・パシフィコ横浜にて開催されたワンマンライブ＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞の模様を収録した作品だ。イベ