東京都は、「江戸から伝わる一筋の道第69回東京都伝統工芸品展」を、2026年1月7日(水)から1月12日(月・祝)まで、新宿高島屋11階催会場にて開催します。都内最大規模となる本展では、東京都指定の伝統工芸品40点が一堂に会するほか、能登半島地震からの復興を応援する輪島塗コーナーも展開されます。 江戸から伝わる一筋の道第69回東京都伝統工芸品展 会期：2026年1月7日(水)〜1月12日(月・祝)時間：10:30〜19: