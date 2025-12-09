伊那市で受験シーズンに向けた地元オリジナルの合格祈願グッズが完成し9日、入魂式が行われました。サクラのように花開くその名も「サクラコマ」。伊那市の製造業者が独自の技術をいかし受験生の合格を祈り毎年作っています。入魂式は市内にある寺で行われ参列した関係者が受験生の合格を願いました。この取り組みは市内の製造業者が協同で行う「製造業ご当地おみやげプロジェクト」の一環で今年で13回目を迎えます。合格祈