8日午後11時すぎ、青森県で最大震度6強の揺れを観測する地震があり、県内では諏訪市や佐久市などで震度2を観測しました。気象庁によりますと、8日午後11時15分ころ青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度6強を観測しました。震源の深さはおよそ50キロ地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されています。この地震で県内では、諏訪市、佐久市、南牧村、軽井沢町、御代田町で「震度2」。長野市、松本市