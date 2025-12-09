UMPC専門店「デントオンラインショップ」を運営するスリーワンは、GPD Technology社が開発した最新UMPC「GPD WIN 5」の出荷を、2025年12月15日より順次開始します。「AMD Ryzen(TM) AI Max+ 395 プロセッサー」や着脱式外部バッテリーシステムを搭載し、場所を選ばずに本格的なPCゲーム体験を可能にする正統進化フラグシップモデルです。 GPD Technology「GPD WIN 5」 発売日：2025年12月15日順次出荷開始価格：・