【新華社北京12月9日】中国北京市の北京展覧館で開催中の「如是莫高」敦煌芸術大展で、甘粛省の敦煌市博物館が所蔵する十六国時代北涼の「沙山石塔」や漢代の「敦煌牘（とんこうとく）」を含む貴重な文化財38点が、順次展示されている。「沙山石塔」は1966年、敦煌南沙山の土塔から出土。建造年代は東晋十六国時代の北涼に遡り、約1600年の歴史を持つ。統計によると、北涼の石塔は14基が現存し、仏教の中国伝播初期の研究にお