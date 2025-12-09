ITコミュニケーションズは、「BtoBマーケティングにおけるイベント施策に関する実態調査」を実施し、その結果と考察をまとめた調査レポートを公開しました。展示会とオンラインセミナーのどちらが効果の高い施策なのか、マーケターの声から実情を明らかにしたレポートです。 ITコミュニケーションズ「BtoBマーケティングにおけるイベント施策に関する実態調査」 調査期間：2025年10月3日(金)〜 10月8日(水)調査対