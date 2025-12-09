アメリカのトランプ大統領は8日、関税による収入を財源に、農家に対し120億ドルの支援を行うと発表しました。来年の中間選挙に向け、支持層をつなぎとめる狙いがあるとみられます。トランプ大統領「農業の生産を最大化することは、アメリカの物価を手頃にし、食品価格を引き下げるための重要な手段だ」トランプ大統領は8日、高騰する肥料や人件費、関税政策による負担を軽減するため、関税収入を財源に、農家に対し120億ドル＝日本