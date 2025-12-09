会社役員の家に忍び込み、現金1200万を盗んだ疑いで指示役3人が逮捕されました。新原孝路容疑者（45）と松下光生容疑者（67）ら3人は4月、仲間と共謀し、コンサル会社役員の男性（50代）の家から現金1200万円を盗んだ疑いが持たれています。男性は事件前日、トレーダーとして複数の人から現金を預かっていて、1200万円は封筒に分けて入っていました。この事件では、実行役ら4人が逮捕・起訴されていて、新原容疑者と松下容疑者が実