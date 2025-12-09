9日（火）全国的に冬らしい寒さ。地震のあった北日本では断続的に雪が降る見込みです。＜9日（火）の天気＞北日本中心の冬型の気圧配置になっています。上空には寒気が流れ込み、北海道や青森では雪の降っているところがあります。午後も北海道や東北北部で断続的に雪が降り、日本海側ではふぶくところがあるでしょう。北海道函館でも夜は雪が降る予想です。東北南部や北陸は冷たい雨やみぞれとなり、雷を伴う見込みです。夜は内陸