歌手の堀ちえみ（58）が、9日までに自身のブログを更新。結婚記念日に夫・尼子勝紀さんから高級ブランド・ルイ・ヴィトンのペアリングを贈られたことを報告し、ファンから祝福と感動の声が寄せられている。【写真】「こんな旦那さん羨ましい〜」堀ちえみの夫がサプライズプレゼントした“ペアリング”ブログでは「映画を観た後主人から、『ヴィトンに行きたいから付いて来てくれる？』と言われて…」と買い物に同行したエピソ