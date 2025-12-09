危険運転致死傷罪の要件の見直しに向けて飲酒量と速度の数値を明記した「試案」が示されました。危険運転致死傷罪の要件は、飲酒や速度超過の具体的な数値が定められておらずあいまいだと指摘されてきました。こうした要件の見直しを議論する法制審議会で、きょう飲酒量について「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム」とする「試案」が示されました。速度については高速道路と一般道で基準を分け、最高速度が時速70キロ以上の道路で