１１月にアメリカ・デルマー競馬場で行われたダートの世界最高峰レース「ブリーダーズカップクラシック」で、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）を日本調教馬として初制覇へ導いた坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝が、女性グラビア週刊誌「ａｎａｎ」（マガジンハウス）の１０日発売号でバックカバーを飾ることが９日、分かった。世界の瑠星が、今度は“モデルデビュー”だ。先月、ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルフ