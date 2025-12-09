マンションの防水工事を行う会社の代表が、約9800万円を脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、千葉市にある「株式会社KBホールディングス」と黒田希一代表（49）です。黒田代表は架空の外注費を計上する手口で約2億8000万円の所得などを隠し、法人税と消費税あわせて約9800万円を脱税した疑いが持たれています。不正に得た金は、貯蓄やブランド品の購入に充てていたということです。黒田代表はFNN