人間で言うと40歳オーバーの大型犬は、“あるもの”がないと眠れなくて…？その赤ちゃんのような様子は記事執筆時点で62万回以上再生され、「幸せに溢れてる」「賢い」と注目を集めています。 【動画：人間で言うと40歳オーバーの大型犬→いつも『お気に入りの枕』を持って…】 ラブラドールレトリバー三兄妹の就寝タイム Instagramアカウント「tarop_0817」に投稿されたのは、ラブラド