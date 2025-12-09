瀬戸内海で問題となっているカキの大量死を受け、きのう（8日）、瀬戸内市の生産者が市長に状況を報告し、支援を要請しました。 【写真を見る】牡蠣の大量死邑久町漁協と牛窓町漁協の組合長が瀬戸内市長に支援要請【岡山】 瀬戸内市役所を訪れたのは、カキの養殖を手がける邑久町漁協と牛窓町漁協の組合長です。 去年、市内では約60の業者が岡山県の5割近い1700トン余りを出荷しました。しかし、今年は、邑久町漁協では1年も