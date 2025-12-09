今年1月、香川県内で、女性のスカートの中を撮影しようとしたとして、男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、香川県三木町の警備業の男（60）です。 警察によりますと、男は今年1月23日午前10時過ぎから約10分の間に、香川県内の携帯電話ショップで携帯電話を使用して、店員の女性（40代）のスカートの中を撮影しようとした疑いです。 警察の調べに対し、男は「これ（逮捕事実）は間違っ