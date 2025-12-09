来年2月に開催される「そうじゃ吉備路マラソン」をPRする列車の出発式が行われました。 【写真を見る】「そうじゃ吉備路マラソン号」出発式2月22日開催の大会をPRするヘッドマーク【岡山】 大会をPRするヘッドマークをつけた「そうじゃ吉備路マラソン号」です。来年2月22日に開催予定の大会のPRと出場者のJR利用促進のため運行されます。JR総社駅で出発式が開かれ、運行開始にあわせて構内にはカウントダウンパネ