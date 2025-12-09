香川県高松市末広町の無職の男（66）が、窃盗の容疑できょう（９日）逮捕されました。 警察によりますと、男は今年10月24日、高松市内のドラッグストアで、かぜ薬１箱（販売価格1398円）を盗んだ疑いです。店の防犯カメラなどから男の犯行だと特定したということです。 男は「その通りです」と容疑を認めているということです。警察は、余罪があるとみて捜査しています。